Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Falscher Telekom-Mitarbeiter bestiehlt Seniorin

Duisburg (ots)

Mit einer dreisten Masche hat ein falscher Telekom-Mitarbeiter am Dienstagnachmittag (5. Februar, gegen 14:15 Uhr) eine Seniorin an der Koopmannstraße um ihr Geld gebracht. Er klingelte bei der 71 Jahre alten Frau und behauptete, im Auftrag der Telekom Daten sammeln zu müssen. Dazu setzte er sich in ihr Wohnzimmer, ließ sich erst Kaffee und Wasser bringen, rauchte eine Zigarette und fragte dann nach der PIN-Nummer der EC-Karte. Die Seniorin gab die Nummer heraus. Einige Stunden später stellte sie fest, dass die EC-Karte verschwunden ist. Von ihrem Konto wurde in der Zwischenzeit ein dreistelliger Betrag abgehoben. Der Verdächtige ist etwa 1,85 Meter groß, hat braune Augen, schwarze Haare und einen schwarzen Kinnbart. Er trug zur Tatzeit eine Weste mit Telekom-Emblem, eine blaue Jeans und eine Umhängetasche im DIN A4-Format, gefüllt mit Zetteln. Hinweise nimmt das Kommissariat 32 unter der 0203/2800 entgegen. (cd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell