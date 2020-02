Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Frontalzusammenstoß auf Ehinger Straße - Vier Personen verletzt

Duisburg (ots)

Am Montagabend (3. Februar, 23:35 Uhr) verletzten sich vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Ehinger Straße in Höhe der Petersstraße. Ein 20-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Ehinger Straße in Richtung Norden, als ihm ein 53-Jähriger in einem Mazda entgegen kam. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit des jungen Mannes geriet dessen Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes durch die Luft, durchbrach den Zaun eines Gebrauchtwagenhändlers und landete seitlich zwischen zwei abgestellten Autos. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Drei Insassen im Mercedes wurden leicht verletzt und suchen selbstständig einen Arzt auf. Die beiden beteiligten Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

