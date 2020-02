Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Trickbetrüger erbeutet zwei Geldbörsen - Zeugen gesucht

Unter dem Vorwand ein Stadtwerke-Mitarbeiter zu sein, hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen (5. Februar, 09:20 Uhr) auf der Emscherstraße zwei Geldbörsen gestohlen. Der Mann klingelte an der Türe eines 89-Jährigen und dessen 56 Jahre alten Sohnes. Er gab vor, dass das Wasser in der Wohnung abgedreht werden müsse und "überprüfte" anschließend die Heizung. Als er gegangen war bemerkten die Bewohner, dass der Betrüger ihre Portemonnaies mitgenommen hatte. Er soll 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß sein und eine normale Figur haben. Zur Tatzeit hat er eine dunkle Jacke getragen. Das Kriminalkommissariat 32 sucht unter der Rufnummer 0203 2800 Zeugen.

