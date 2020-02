Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Silberfarbener Opel nach Unfall flüchtig

Duisburg (ots)

Eine Frau hatte am Mittwochmorgen (5. Februar) gegen 8:50 Uhr die Polizei alarmiert, weil ein silberfarbener Opel auf der Lehrerstraße mit einem geparkten Auto zusammenstieß und einfach weiter in Richtung Wiener Straße fuhr. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder auf den Wagen, der vorne an der Beifahrerseite Schäden haben könnte, geben können. Das Verkehrskommissariat 21 ist unter der Rufnummer 0203 280-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell