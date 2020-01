POL-ME: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut - Ratingen / Düsseldorf - 2001163

Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut - Ratingen

2001163

Mettmann (ots)

Bereits am 31. März 2019 stellte die Kriminalpolizei Düsseldorf eine Halskette sowie mehrere Schmuckschatullen in einer Tasche sicher, welche ein Spaziergänger in einem Waldstück in Düsseldorf (Kalkum / Tiefenbroich) gefunden hatte.

Die bisherigen Ermittlungen in dem Fall deuten darauf hin, dass die Gegenstände in Ratingen entwendet worden sein könnten - möglicherweise als Beute aus einem Einbruchsdiebstahl. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei Düsseldorf führten bislang noch nicht zum Auffinden eines rechtmäßigen Eigentümers.

Auf Bitte der Düsseldorfer Kriminalpolizei wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer daher nun mit Fotos von dem vermeintlichen Diebesgut an die Öffentlichkeit. Die Polizei fragt: Wer weiß, wem die abgebildeten Gegenstände gehören?

Hinweise zu der abgebildeten Halskette beziehungsweise den Schmuckschatullen nimmt die Kriminalpolizei in Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 5214 entgegen.

