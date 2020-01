Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Drogen sichergestellt

Kehl (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl am Mittwochabend auf einem Spielplatz in der Straße "Am Mühlplatz" wurde drei Jugendlichen zum Verhängnis. Im Zuge einer genaueren Überprüfung der 15- bis 17-Jährigen stellten die Ermittler bei einem kontrollierten 16-Jährigen eine beachtliche Menge von rund 45 Gramm Rauschgift sicher. Gegen das Trio wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der 16-Jährige sieht sich zudem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge konfrontiert. Die jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

