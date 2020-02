POL-DU: Homberg: Klare Kante gegen skrupellose Räuber!

Polizei Duisburg

Am Dienstag (11. Februar) geht die Polizei Duisburg den nächsten Schritt, um Zeugen zur brutalen Raubserie in Homberg zu finden. Durch die Einsatzhundertschaft und Bezirksdienstbeamte werden ab 15:30 Uhr im betroffenen Stadtteil Plakate aufgehängt. Start ist der Bürgermeister-Bongartz-Platz. Teilweise konnten bereits Räuber ermittelt werden. Doch die Täter schweigen zu den Vorwürfen. Mit Plakaten, auf denen unter anderem steht: "Du kennst die Räuber!" sollen Jugendliche angesprochen und aufgefordert werden, sich an die Polizei zu wenden. Die Ermittlungen ergaben, dass zahlreiche Jugendliche die Täter zwar kennen, bisher jedoch keine Aussage bei der Polizei gemacht haben. Mit der Aktion wollen die Ermittler weitere Straftaten aufklären und Raubüberfälle verhindern.

