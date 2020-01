Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Wohnungen nach Raubüberfällen durchsucht und Beweismittel sichergestellt

Duisburg (ots)

In der Zeit zwischen November 2019 und dem zurückliegenden Wochenende kam es zu einer Anhäufung von Raubdelikten auf Geschäfte in Duisburg-Homberg (wir berichteten). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nach und nach zu einer Gruppe von über 40 Jugendlichen, deren Mitglieder im Verdacht stehen, in unterschiedlicher Beteiligung an Straftaten im Stadtteil Homberg beteiligt gewesen zu sein. Als dann Ende Dezember vier Tatverdächtige nach einem Überfall auf ein Lottogeschäft festgenommen wurden, bestätigten sich die ersten Ermittlungsergebnisse. Zwei der vier Personen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Die Verdachtslage konnte so verdichtet werden, dass die Duisburger Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für acht Wohnungen beantragte. Die Beamten trafen mehrere Tatverdächtige an und stellten zahlreiche Beweismittel sicher, wie Bekleidung, Maskierung, Bewaffnung und Mobiltelefone. Diese Beschlüsse wurden am Dienstagmorgen (21. Januar) vollstreckt. Die Auswertung dieser Beweismittel wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die insbesondere Hinweise zu den unterschiedlichen Tatbeteiligungen der verdächtigen Personen geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

