POL-DU: Ruhrort/Hüttenheim: Polizei stoppt Raser mit 113 km/h

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Montag (20. Januar) am Pontwert in Ruhrort einen 22 Jahre alten Raser in seinem Ford Transit mit 113 km/h statt der erlaubten 50 km/h gestoppt. Ihn erwartet jetzt eine Geldbuße von 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Die Polizei hat dort an diesem Tag in den Nachtmittagsstunden gezielt die Geschwindigkeit überwacht, da Bürger zuvor über viel zu schnelle Autofahrer berichtet hatten. In zwei weiteren Fällen schrieben die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Sieben Autofahrer kamen mit einem Verwarnungsgeld davon.

Zeitgleich ging Polizisten ebenfalls bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in Hüttenheim auf der Mannesmannstraße ein 23-jähriger Audi-Fahrer ins Netz. Der Mann war mit 93 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Er wird ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro zahlen müssen, bekommt einen Punkt in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot. Gegen zwei weitere Autofahrer erhoben die Uniformierten Verwarnungsgelder und erstatteten in zwei weiteren Fällen Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

