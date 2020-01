Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen: Sicherheitstechnik verhindert Sprengung eines Geldautomaten

Duisburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19. Januar, 05:15 Uhr) haben zwei Unbekannte die Eingangstüren des Vorraums eines Geldinstituts auf der Straße "Im Eickelkamp" aufgehebelt. Dadurch lösten sie einen Alarm aus. In der Filiale bereitete das Duo die Sprengung eines Geldautomaten vor, in dem sie Schläuche auslegten. Durch moderne Sicherheitstechnik erfolgte daraufhin die Vernebelung des Vorraums. Die Täter ergriffen ohne Beute die Flucht und entfernten sich mit einem dunklen Audi in Richtung Wehofer Straße. Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Duisburg sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

