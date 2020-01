Polizei Duisburg

POL-DU: Walsum: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Nach Auto-Brandserie im Duisburger Norden: Tatverdächtiger festgenommen

Duisburg (ots)

Durch intensive Ermittlungen und die enge Zusammenarbeit zwischen der Duisburger Staatsanwaltschaft, der Stadt Duisburg und der Polizei haben Beamte einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 59 Jahre alte Verdächtige soll am frühen Sonntagmorgen (19. Januar, gegen 4:20 Uhr) auf der Douvermannstraße einen roten Ford angezündet haben. Zivile Polizeibeamte, die im Zusammenhang mit der Auto-Brandserie vor Ort im Einsatz waren, haben den Mann beim Verlassen des Tatortes gesehen, verfolgt und festgenommen. Die Beamten haben zwei Blöcke Grillanzünder und Feuerzeuge bei dem Verdächtigen sichergestellt. Er hat in der Vernehmung im Polizeipräsidium zugegeben, den Brand gelegt zu haben. Wegen der örtlichen Nähe der Tatorte gilt der Verdächtige auch in den anderen Fällen der Auto-Brandserie im Duisburger Norden als dringend tatverdächtig. Jetzt muss er sich mit einem Verfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung auseinandersetzen. Der Leiter der zuständigen Ermittlungskommission Kriminalhauptkommissar Marco Geiling und sein Team danken der Walsumer Bevölkerung für ihr Engagement, die Fahndungen zu verbreiten und sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. (cd)

