Polizei Duisburg

POL-DU: Pkw-Brandserie

Duisburg-Großenbaum (ots)

Am Sonntag, 19.01.2020, gegen 04:15 Uhr, wurden im Umfeld der Großenbaumer Allee in den Stadtteilen Buchholz und Großenbaum 14 Pkw festgestellt, die aus bisher ungeklärter Ursache in Brand gerieten. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Alle Pkw wurden zur Untersuchung der Brandursache sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen insbesondere wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Der Bereich wurde durch die Polizei intensiv bestreift.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter 0203/280-0 mit der Polizei Duisburg (KK11) in Verbindung zu setzen.

