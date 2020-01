Polizei Duisburg

POL-DU: Raub auf Kiosk

Duisburg-Baerl (ots)

Am Freitag, 17.01.2020, gegen 16:50 Uhr, betraten zwei bisher unbekannte sowie maskierte Täter einen Kiosk auf der Augustastraße in Duisburg-Baerl und forderten unter Vorhalt eines Hammers die Herausgabe des Kasseninhaltes. Als sich die Angestellte in einem Nebenraum in Sicherheit bringen konnte, flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Grafschafter Straße.

Beschreibung:

1. Person: Männlich, ca. 165 - 170 cm groß, vermutlich zwischen 16 und 17 Jahre alt, trug schwarze Bekleidung und Sturmhaube, sprach akzentfreies deutsch

2. Person: Männlich, ca. 180 cm groß, vermutlich zwischen 16 und 17 Jahre alt, bekleidet mit Sportjacke mit silberner Aufschrift des Vereins Vfl Homberg, schwarzer Hose und schwarzer Umhängetasche, sprach akzentfreies deutsch

Zeugen werden gebeten sich unter 0203/280-0 an die Polizei Duisburg (KK13) zu wenden. (ts)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell