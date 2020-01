Polizei Duisburg

POL-DU: Köln: Illegale Abfallentsorgung im Rhein und am Ufer - Polizei sucht Zeugen

Duisburg/Köln (ots)

Zwei Frauen (17, 45) haben am Donnerstag (16. Januar, 16:10 Uhr) die Polizei alarmiert, weil sie im Rhein und am linksrheinischen Ufer in Höhe Köln Weiß (Rheinkilometer 678 bis 675) Bruchstücke von Isoliermaterial gesehen haben. Die 45-Jährige hatte das styroporähnliche Material am Ufer bereits eingesammelt und entsorgt. Die Wasserschutzpolizei rückte aus und stellte eine Materialprobe sicher. Der oder die Verursacher konnten nicht ermittelt werden. Daher sucht die Polizei weitere Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das zuständige Duisburger Zentrale Kriminalitätskommissariat unter der Rufnummer 0203 280-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell