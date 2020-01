Polizei Duisburg

POL-DU: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Duisburg-Homberg (ots)

Am Freitag, 17.01.2020, gegen 14:50 Uhr, kam ein 58jähriger Fahrer auf der Kaiserstraße in Duisburg-Homberg mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Grundstücksmauer und in der Folge gegen drei geparkte Pkw sowie eine Hauswand. Die Fahrt endete schließlich an einem Verkehrsschild, wobei die fortlaufend durchdrehenden Räder zu einer erheblichen Rauchentwicklung führten. Ersthelfer konnten den Fahrzeugführer bewusstlos aus dem Pkw befreien. Durch Rettungskräfte wurde der 58jährige reanimiert und sodann einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Alle vier Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt hoher Sachschaden. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurden dem Fahrzeugführer Blutproben entnommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, wobei auch medizinische Gründe in Betracht gezogen werden. Die Unfallörtlichkeit musste während der Rettungsmaßnahmen sowie für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

