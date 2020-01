Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Walsum: Paketzusteller verteidigt sich mit Warndreieck

Duisburg (ots)

Während ein Zusteller am Freitag (17. Januar, 14 Uhr) auf der Theißelmannstraße ein Paket auslieferte, haben drei Männer versucht Ware aus dem Innenraum seines Wagens zu stehlen. Als der Paketbote sie zur Rede stellte, griffen die Diebe ihn an. Der 41-Jährige konnte das Trio mit einem Warndreieck in die Flucht schlagen. Ein Zeuge beobachtete, wie die Männer in einen grauen Ford mit Weseler (WES) Kennzeichen stiegen und wegfuhren. Der 66-Jährige nahm mit seinem Wagen die Verfolgung auf, brach diese allerdings ab, als die Täter ihm ein Messer zeigten. Die Ermittler überprüfen jetzt sämtliche Hinweise um den zurzeit noch Unbekannten auf die Schliche zu kommen.

