Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unfallauto schleudert in Schaufensterscheibe

Duisburg (ots)

Ein BMW-Fahrer hat am Montag (20. Januar, 9:40 Uhr) an der Kreuzung Alte Rheinstraße/Ulrichstraße die Vorfahrt missachtet und kollidierte mit einem VW. Der Wagen schleuderte über den Gehweg in die Schaufensterscheibe eines Ladens. Der 61-jährige Fahrer verletzte sich und kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Entgegen der Zeugenaussagen erzählte der Mann im BMW zunächst, dass er gar nicht selber gefahren sei, sondern seine Frau. Als die Polizisten zur Beweissicherung seinen Wagen abzuschleppen wollten, gestand er gefahren zu sein - allerdings hat er keine entsprechende Fahrerlaubnis. Der 31-Jährige muss sich nicht nur mit der Anzeige wegen des Verkehrsunfalls auseinandersetzen, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

