POL-DU: Korrektur: E-Mail-Adresse Homberg: Zeugenhinweise zur Raubserie nun auch per E-Mail an die Polizei

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen und Hinweise zur Raubserie in Homberg (wir berichteten). Insbesondere die unterschiedlichen Tatbeteiligungen der verdächtigen Personen ist dabei noch teilweise unklar. Die Bevölkerung kann sich nun auch per E-Mail an die Polizei Duisburg wenden. Eigens für diese Überfälle wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Aussagen und Hinweise richten Sie bitte an RaubserieHomberg.duisburg@polizei.nrw.de. Darüber hinaus können sich Zeugen weiterhin unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13 wenden.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4498690

