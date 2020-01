Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Autofahrer und Zeugin nach Zusammenstoß mit Jugendlicher gesucht

Duisburg (ots)

Am frühen Dienstagabend (21. Januar) ist eine 15-Jährige in Begleitung ihrer Mutter bei der Polizei erschienen. Sie gab an, dass sie gegen 13:20 Uhr auf der Passauer Straße mit einem Autofahrer zusammen gestoßen und sie nun verletzt sei. Nach dem Zusammenstoß sei der Mann aus seinem schwarzen Pkw ausgestiegen und habe sie gefragt, ob alles in Ordnung sei. Dies habe sie bejaht. Eine weitere Fahrzeugführerin habe mit ihrem weißen Auto ebenfalls angehalten und sich nach ihrem Gesundheitszustand erkundigt. Auch ihr habe sie gesagt, dass es ihr gut geht. Anschließend setzten beide ihre Fahrt fort. Das Verkehrskommissariat 22 der Polizei Duisburg bittet die beteiligten Verkehrsteilnehmer, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell