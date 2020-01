Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg-Süd: Hinweise zur Pkw-Brandserie nun auch über das Hinweisportal an die Polizei

Kriminalbeamte sind weiterhin vor Ort und befragen Anwohner & Passanten, um Hinweise zur Brandserie im Duisburger Süden zu bekommen. Die Ermittler sind insbesondere auf der Suche nach Videos von brennenden Pkw. Aber auch Hinweise anderer Art können in den kommenden Wochen per Hinweisportal an die Polizei Duisburg gesandt werden ( https://nrw.hinweisportal.de/ - Pkw Brände Duisburg-Süd). Zeugen können sich auch telefonisch unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden.

