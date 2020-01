Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Polizei verfolgt Opelfahrer

Duisburg (ots)

Mittwochabend kurz vor Mitternacht (22. Januar, 23:30 Uhr) ist einem Streifenwagenteam auf der Varziner Straße ein grauer Opel Zafira aufgefallen, der sehr langsam unterwegs war. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, missachtete der Fahrer die polizeilichen Anhaltezeichen und fuhr über die Essen-Steeler-Straße einfach weiter. Auch als an einer roten Ampel die Beamten an den Pkw herantraten, zeigte er sich unbeeindruckt und setzte seine Fahrt bei Grün fort. Die Beamten verfolgten den Wagen über die Autobahn A3 in Richtung Köln und informierten die Autobahnpolizei. Auf Höhe des Parkplatzes Entenfang hielt der Mann schließlich freiwillig an. Bei der Überprüfung staunten die Polizisten nicht schlecht: Kennzeichen und Auto waren gestohlen gemeldet. Gegen den 34-Jährigen lagen ein Haftbefehl und zwei Aufenthaltsermittlungen vor. Auch sein 36-jähriger Beifahrer war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten außerdem Zulassungspapiere eines VW Polos, der ebenfalls als gestohlen gemeldet worden war. Sie stellten alles sicher und nahmen den 34-Jährigen fest, der angab, auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs zu sein und Alkohol getrunken zu haben. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Beifahrer konnte, nachdem die Beamten seine Personalien überprüft hatten, nach Hause gehen. Neben den Verkehrsdelikten muss der 34-Jährige nun mit einem weiteren Verfahren wegen des Diebstahls von Kraftfahrzeugen rechnen. (stb)

