POL-KA: (Enzkreis) Öllbronn-Dürrn - Ungesicherter Haken eines Muldenkippers führt zu Verkehrsunfall - Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Öllbronn-Dürrn (ots)

Auf der Bundesstraße 294 ereignete sich am Dienstag gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem der ungesicherte Haken eines Muldenkippers ausschwenkte und gegen die Frontscheibe eines entgegenkommenden Lkws schlug. Der Fahrer des Muldenkippers setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt in Richtung Bauschlott vor. Möglicherweise hatte er von dem Schadeneintritt in Höhe von etwa 2.000 Euro am Lkw nichts mitbekommen. Nach Angaben des geschädigten handelte es sich um einen Muldenkipper in der Farbe Mintgrün.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186-4100, mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

