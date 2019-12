Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Container aufgebrochen/ Täter stehlen Feuerwerkskörper

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter öffneten zwischen Samstag, 21.00 Uhr, und Sonntag (29. Dezember 2019), 17.00 Uhr, gewaltsam einen Container. Der Container stand an der Wand eines Discounters an der Straße Am Portenhövel. In ihm wurden Feuerwerkskörper gelagert. Die Täter räumten den Container leer und flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Schadenhöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

