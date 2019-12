Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter durchsuchen alle Räume

Issum (ots)

In der Zeit vom Freitag, 10.00 Uhr, bis Sonntag (29. Dezember 2019), 15.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Pauenweg. Die Täter öffneten das 1,50 m hohe Tor und gelangten über die Auffahrt links neben dem Haus an die Rückseite des Hauses. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten alle Räume anch Wertgegenständen. Die Täter nahmen eine hochwertige Uhr mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell