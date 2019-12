Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Corsa-Fahrerin gesucht

Geldern (ots)

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, hat sich bereits am Samstag, den 21.12.2019, ein unbekannter Fahrzeugführer vom Parkplatz des EDEKA-Marktes auf der Annastraße entfernt. Die Besitzerin eines schwarzen Audi mit Gelderner Kennzeichen hatte ihr Fahrzeug gegen 10.30 Uhr abgestellt und gegen 15.45 Uhr die frischen Unfallspuren an der linken vorderen Fahrzeugtür sowie am Außenspiegel festgestellt. Die Polizei Geldern, Telefon 02821-1250, geht derzeit der Frage nach, ob die Fahrerin eines weißen Opel Corsa als Verursacherin in Frage kommt, die ihr Fahrzeug belud, als die Geschädigte einparkte. Die Frau wird als blond, schlank und Mitte 40 beschrieben. Die Polizei hat weiße Lackpartikel des Verursacherfahrzeuges gesichert. (SI)

