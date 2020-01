Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Drogentest reagiert auf THC+++ Exhi entlößt sich+++Golf zerkratzt+++Zeugen nach Unfall und Unfallfuchten gesucht

Gießen (ots)

Pohlheim: Positiver Drogentest nach Autofahrt

Polizisten erwischten Mittwochabend (29. Januar) einen offenbar unter Drogeneinfluss stehenden 29-jährigen Autofahrer. Der Fahrer fiel gegen 20.10 Uhr den Beamten mit seinem Auto aufgrund seiner rasanten Fahrweise auf der Landstraße L3129 auf. Bei seiner Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter Marihuanageruch. Der Drogentest bestätigte ihren Verdacht: Er reagierte positiv auf THC. Es folgte eine Blutentnahme bei dem Fahrer auf der Polizeiwache.

Gießen: Exhibitionist entblößt sich

Mit einer blauen Jeans, grüngelb kariertem Hemd, brauner Jacke, Dreitagebart, blond-gräuliche kurze Haare, 1.80 m groß und etwa 50 Jahre alt wird ein Exhibitionist beschrieben, der sich am Mittwochnachmittag (29. Januar), gegen 15.30 Uhr vor zwei Frauen mit offener Hose zeigte. Der Mann mit vermutlich osteuropäischem Erscheinungsbild befand sich in einem Gebäudeflur der Universität in der Otto-Behagel-Straße und spielte an seinem Genital herum, als die beiden Frauen im Flur saßen. Wer hat diesen Mann ebenfalls gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Sonntag (19.01.2020, 18.00 Uhr) und Samstag (25.01.2020, 12.50 Uhr) beschädigte ein Unbekannter einen in der Straße "Hoher Rain" geparkten Golf. Er zerkratzte das graue Auto an der Fahrerseite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kabel gestohlen

Auf einer Baustelle in Leihgestern brachen zwischen Dienstag (28.01.) 20:30 Uhr und Mittwoch (29.01.) 19:20 Uhr unbekannte Täter ein. Sie durchtrennten ein ca. 50 Meter langes Kabel und nahmen es mit. Der Elektrofirma entstand ein Sachschaden von ca. 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen/Ludwigsplatz: Zeugen nach Unfall gesucht

Zu einem Unfall mit einem Schaden von 1.000 Euro kam es am Mittwoch (29.Januar) gegen 15.00 Uhr. Ein 21-jähriger VW-Fahrer und ein 39-Jähriger Motorradfahrer fuhren die Straße "Ludwigplatz" vom Berliner Platz aus Richtung Grünberger Straße. In Höhe der Hausnummer 13 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand ein Schaden an der Fahrertür des Wagens. Die Straße ist an dieser Stelle zweispurig befahrbar. Beide Verkehrsteilnehmer machten unterschiedliche Aussagen zum Unfallgeschehen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Zaun touchiert

Zwischen Dienstag, 28.01.2020, 18:30 Uhr und Mittwoch, 29.01.2020, 11 Uhr kam es in der Bänninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Unbekannter beschädigte einen Zaun in Höhe von etwa 1.000 Euro. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/91430.

Buseck: Ford beschädigt

Mehrere Hundert Euro Sachschaden beklagt ein 47-jähriger Besitzer eines Fords nach einem Verkehrsunfall von Mittwoch in der Straße "Am Rinnerborn" in Alten-Buseck. Der silberfarbene Focus stand dort zwischen 14.45 und 14.50 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar bei nasser Straße den Wagen. Dabei brach ein Teil des Außenspiegels ab. Der Verursacher fuhr anschließend einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Zeugin nach Unfall in der Wilhelmstraße gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Wilhemstraße nach einer Zeugin, die das Unfallgeschehen offenbar beobachtete. Ein Autofahrer beschädigte am Dienstag (28. Januar) gegen 18.30 Uhr offenbar beim Ausparken einen geparkten Golf einer 56-jährigen aus Lollar. Erst einen Tag später konnte ein Schaden am Golf in Höhe von etwa 400 Euro festgestellt werden. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zu der Zeugin machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell