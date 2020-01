Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 28.01.2020: Mit Paintball-Waffe auf Auto geschossen? +++Räuber flüchtet ohne Beute+++Unfallflucht lohnt sich nicht+++82 - Jähriger überschlägt sich mit seinem PKW

Gießen (ots)

Gießen: Seat durch Paintball - Geschoss beschädigt?

Unbekannte beschädigten am Montagnachmittag (27. Januar) zwischen 16.00 und 18.00 Uhr einen in der Grünberger Straße geparkten Seat. Der Spiegelschaden an dem grauen Ibiza ist vermutlich durch das Geschoss einer Paintballwaffe entstanden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Roller gestohlen

In der Straße "Magaretenhütte" stahl am Montagvormittag (27. Januar) ein Unbekannter ein Kleinkraftrad von einem Firmengelände. Zwischen 07.30 und 09.00 Uhr betrat er das Grundstück und flüchtete mit der roten Piaggio. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Rollers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrrad aus Wohnung entwendet

Ein Fahrrad im Wert von etwa 1.000 Euro war die Beute eines Einbrechers in der Walltorstraße. Der Täter gelangte zwischen 14.00 Uhr am Donnerstag (23. Januar) und 10.20 Uhr am Montag (27. Janaur) in die Wohnung des 3. Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses und nahm außer dem Fahrrad (Wheeler, E-Pro) auch noch ein Parfum mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Versuchter Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Am Montag (27. Januar) kam es in der Straße "Schlangenzahl" zu einem versuchten Handtaschenraub. Ein Unbekannter stieß gegen 21.40 Uhr eine 25-jährige Frau zu Boden und versuchte ihr Handy und die Handtasche zu entreißen. Durch das laute Schreien des Opfers ließ der Täter offenbar von ihr ab und flüchtete in Richtung Tegut. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Beschreibung: Der Verdächtige mit europäischem Aussehen ist zwischen 16 und 18 Jahren alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit heller Aufschrift auf dem Rücken und schwarze Turnschuhe. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Rabenau: Einbruch in Kesselbach gescheitert?

Ob die Einbrecher nach mehreren Hebelversuchen an einem Glaselement scheiterten oder bei ihrer Ausführung gestört wurden, ist nicht bekannt. Sie versuchten zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (23. Januar) und 09.30 Uhr am Montag (27.Januar) das Glaselement an der Gebäuderückseite eines Kreditinstitutes in der Londorfer Straße aufzuhebeln. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: In Keller eingebrochen

Aus zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Gansberg" in Wißmar stahlen Unbekannte Werkzeuge und KFZ-Teile. Die Tat ereignete sich zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch (22. Januar) und 21.00 Uhr am Sonntag (26. Januar). Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Unbekannter Ladendieb stiehlt Laptop

Die Polizei sucht nach einem Ladendiebstahl von Freitagabend (24. Januar) nach einem unbekannten Dieb mit südländischem Aussehen. Der Mann stahl zwischen 19.00 und 20.00 Uhr ein Laptop aus einem Elektrofachgeschäftes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen

Unbekannte stahlen aus den Kellerräumen eines Einfamilienhauses in der Hardtallee nach bisherigen Erkenntnissen eine Bohrmaschine, Stichsäge, Modellautos und eine Kunstgrafikkarte. Sie verschafften sich zwischen 16.00 Uhr am Montag (27. Januar) und 09.30 Uhr am Dienstag (28. Januar) auf unbekannte Weise in den Keller Zutritt und brachen mehrere Kellerparzellen auf. Mit dem Diebesgut flüchteten sie. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Unfallfluchten:

Gießen: Opel touchiert

Trotz Schadens von 2.000 Euro an einem Opel fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall im Schwarzlachweg einfach weiter. Der Unbekannte touchierte zwischen 17.30 Uhr am Freitag (24. Januar) und 09.20 Uhr am Montag (27. Januar) offenbar bei einem Wendemanöver den geparkten grauen Astra. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in Klein-Linden

500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Fords nach einem Unfall in der Straße "Heide" in Klein-Linden. Der Verursacher touchierte offenbar beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten grauen S-Max und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich zwischen 18.30 Uhr am Sonntag (26. Januar) und 07.30 Uhr am Montag (27. Januar). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns/Dornholzhausen: LKW beschädigt Dachrinne

Am Montag (27.Januar) gegen 0.45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter LKW-Fahrer die Dorfstraße in Dornholzhausen von Rechtenbach aus. Vermutlich beim Abbiegen in die Kleebachstraße beschädigte er in der scharfen Rechtskurve mit seinem Anhänger die Dachrinne und den Verputz eines Hauses. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Der Sachschaden an dem Haus wird auf 2.000 Euro geschätzt. Nach Zeugenaussagen handelt es sich vermutlich um einen hellen LKW mit Anhänger ohne Aufschrift. Wer kann Hinweise zu dem LKW oder der Identität des Fahrers geben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Fernwald: Unfallflucht nach Zusammenstoß

Zu einem Unfall kam es am Montag (27.Januar) gegen 15.34 Uhr auf der Bundesstraße 457. Ein 58-jähriger Mann aus Lich befuhr die B457 von Gießen nach Lich, als ihm plötzlich aus bisher ungeklärter Ursache eine 54-jährige Hungenerin in Höhe der Abfahrten Fernwald auf seinen Ford auffuhr. Die Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort, wurde jedoch von einer Streife der Polizei ausfindig gemacht. Der 58-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Schwerverletzt nach Überschlag

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montag (27.Januar) gegen 16.45 Uhr ein 82-jähriger Grünberger auf der Landesstraße 3127 zwischen Grünberg und Beltershain mit seinem Opel von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte mussten den 82-Jährigen aus seinem Wagen befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Am Montagabend (27.Januar) gegen 18.15 Uhr kam es zu einem Unfall als eine 57-jährige Fahrerin die Vorfahrt einer entgegenkommenden 19-jährigen Frau aus Pohlheim missachtete. Die 57-Jährige befuhr die Landesstraße 3131 von Gießen nach Hausen. In Höhe des Parkplatzes "Forstgartenweg" bog sie vermutlich ohne auf den Gegenverkehr zu achten nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 9.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Wiesecker Weg: Beim Ausparken PKW übersehen

Zu einem Unfall kam es am Montagabend (27.Januar) gegen 19.30 Uhr im Wiesecker Weg. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford Transit rückwärts aus einer Hofeinfahrt. Dabei übersah er vermutlich einen 23-jährigen Gießener, der den Wiesecker Weg in Richtung Marburger Straße befuhr. Der 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell