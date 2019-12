Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in der Breslauer Straße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht nach einem Volvo-Fahrer, der am Mittwoch, 18. Dezember 2019, gegen 20:10 Uhr, einen Verkehrunfall in der Breslauer Straße verursacht hat.

Der unbekannte Verursacher war mit seinem dunklen Volvo, vermutlich Typ SUV, auf der Breslauer Straße in Richtung Elbinger Straße unterwegs, und kollidierte in Höhe der Hausnummer 48 mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen C3.

Am Außenspiegel des Citroens entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Der unfallflüchtige Volvo soll laut Zeugenangaben aus dem Zulassungsbezirk Oldenburg stammen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (1507960).

