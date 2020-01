Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 27.01.2020: Fahndung nach Einbrechern in Pohlheim+++Raub in der Weserstraße+++Frauen geschlagen

Gießen (ots)

Pohlheim: Fahndung nach Einbrecher in der Jahnstraße

In der Jahnstraße in Watzenborn-Steinberg fahndete die Polizei am frühen Sonntagmorgen nach einem mit einem dunkelgrünen Parka bekleideten Einbrecher. Ein Anwohner hatte gegen 02.45 Uhr mitbekommen, wie jemand auf eine Mülltonne kletterte und einen Rollladen hochschob. Als der Einbrecher den Zeugen bemerkte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Bahnhofstraße. Der Täter soll etwa 45 Jahre alt und ca. 170 Zentimeter groß sein. Er soll ein auffallend rundes Gesicht und eine schlanke Figur haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Raub in der Weserstraße

Nach einem Unbekannten, der einen 21 - Jährigen am Sonntagabend offenbar mit einer Schusswaffe bedrohte, fahndet die Polizei. Der Räuber soll dem 21 - Jährigen gegen 18.00 Uhr in der Weserstraße eine Schusswaffe an den Kopf gehalten haben. Dabei soll er ihn bedroht und Bargeld gefordert haben. Nachdem der Räuber etwa 150 Euro bekam, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Räuber soll etwa 170 Zentimeter groß und einen dunklen Kapuzenpulli und eine dunkle Jacke getragen haben. Die Tat soll sich zwischen zwei größeren Mehrfamilienhäusern ereignet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ticket weg

Offenbar gezielt abgelenkt wurde eine 15 - Jährige am Freitagnachmittag im Seltersweg. Ein Unbekannter hatte die Jugendliche angesprochen und ihr ein Bild eines offenbar behinderten Kindes gezeigt. Dabei griff der Unbekannte in die Jackentasche der 15 - Jährigen und entwendete daraus ein RMV Ticket. Der Unbekannte, der wahrscheinlich auch nach der Geldbörse aus war, soll auffallend klein und schlank sein. Er soll schütteres Haar und einen 3-tagebart haben. Er soll eine schwarze Jacke getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Sachbeschädigung auf dem Schulgelände

Im Gleiberger Weg haben Unbekannte am Samstagabend einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Täter hatten offenbar mit einem Feuerlöscher Scheiben eines Schulgebäudes beschädigt. Sehr wahrscheinlich kam es gegen 20.00 Uhr zu dem Vandalismus. Zeugen berichteten davon, dass sich dort fünf Jugendliche ausgehalten haben. Ob diese Gruppe mit der Tat in Verbindung steht, ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Vorgartenmauer beschädigt

In der Jahnstraße haben Unbekannte einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Die Täter hatten zwischen Freitagabend und Samstagmorgen einen Betonpfeiler umgeworfen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto beschädigt

In der Sternmark haben Unbekannte einen Mercedes A-Klasse an mehreren Stellen beschädigt. Die Täter hatten mehrere Kratzer hinterlassen und so einen Schaden von fast 1.000 Euro angerichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Jaguar beschädigt

In der Großen-Lindener Wilhelm-Leuschner-Straße haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen einen dort geparkten PKW beschädigt. Unbekannte hatten an dem Jaguar die Tür zerkratzt und damit einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Angehalten und Blut entnommen

Mit zur Wache musste ein 32 - Jähriger am Montag, gegen 04.00 Uhr, in der Westanlage. Der Fahrer eines Mercedes war den Beamten aufgefallen, nachdem er zuvor offenbar bei seiner Fahrweise immer wieder auf die Gegenfahrspur kam. Bei der Kontrolle stellte es sich heraus, dass der Autofahrer "zu tief ins Glas" geschaut hatte. Ein Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Folge waren die Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Frau mehrfach mit Faust ins Gesicht geschlagen

In einer Gaststätte in der Licher Oberstadt wurde eine 39 - Jährige am Samstagmorgen mehrfach geschlagen. Eine männliche Person hatte der Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen. Sie musste danach aufgrund ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Reiskirchen: Frau geschlagen und getreten

Eine 36 - Jährige wurde am Sonntag, gegen 03.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Carl-Benz-Straße in Reiskirchen mehrfach geschlagen und getreten. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: Über den Wintergarten ins Haus

Einbrecher machten sich an einem Wohnhaus in der Straße Am Wehrgraben zu schaffen. Die Unbekannten hatten zunächst an einem Fenster gehebelt. Als sie mit den Hebelversuchen scheiterten, brachen sie eine Tür zu einem Wintergarten auf. In dem Haus wurden mehrere Zimmer durchsucht. Dabei fanden sie geringe Mengen an Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg-Wißmar: Seat beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen in der Eckstraße (Höhe 20) geparkten Seat. Der rote "Ibiza" stand dort von Samstag (18.Januar) 15.00 Uhr bis Dienstag (21.Januar) 11.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser am vorderen Kotflügel verkratzt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Beim Spurwechsel VW übersehen

Zu einem Unfall kam es am Montag (27.Januar) gegen 4.50 Uhr auf der Bundesstraße 457. Ein 25-jähriger Mann befuhr mit seinem Mitsubishi den linken Fahrstreifen in Richtung Gießen. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah er offensichtlich einen neben ihm fahrenden 62-Jährigen Mann mit einem Golf. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Licher Straße: Vorfahrt missachtet

Am Freitag (24.Januar) gegen 15.35 Uhr kam es an der Ausfahrt der Bundesautobahn 485 zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Mann aus Mühlheim befuhr die Ausfahrt Licher Straße und wollte nach rechts auf die Bundesstraße 457 in Richtung Stadtmitte fahren. Dabei übersah er vermutlich einen 49-jährigen Taxifahrer aus Fernwald kommend. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Krofdorfer Straße: Leichtverletzt nach Zusammenstoß

Zu einem Unfall kam es am Sonntagabend (26.Januar) gegen 18.15 Uhr in der Krofdorfer Straße. Eine 27-jährige Frau aus Gießen befuhr den Mohrunger Weg in Richtung Krofdorfer Straße. Dabei übersah sie beim Einbiegen in die Krofdorfer Straße eine 19-jährige Fahrerin in einem VW Polo. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 19-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

