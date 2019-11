Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer fährt zweimal mit dem PKW unter Einwirkung von Alkohol

Demmin (ots)

Am 09.11.2019 gegen 16:20 Uhr meldet ein Zeuge der Polizei das auf der B110 zwischen den Ortschaften Wolkow und Dargun ein PKW Skoda in Schlangenlinie fährt. Durch das Polizeirevier Demmin wurde umgehend ein Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht. Dieser konnte das Fahrzeug kurz hinter der Ortschaft Zarnekow feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 37-jährigen Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde die Lebensgefährtin des Fahrzeugführers informiert. Diese kam zum Polizeirevier Demmin. Dort wurden ihr der Fahrzeugschlüssel ausgehändigt und sie fuhr mit ihrem Lebensgefährten los. Gegen 19:20 Uhr rief die Lebensgefährtin über Notruf sehr aufgeregt bei der Polizei an und teilte mit, dass ihr Lebensgefährte sie genötigt hat ihr die Fahrzeugschlüssel für sein Fahrzeug auszuhändigen. Anschließend sei er mit dem Fahrzeug in unbekannter Richtung davongefahren. Leider konnte der Fahrzeugführer durch die erneut zum Einsatz gebrachten Einsatzkräfte des Polizeirevieres Demmin nicht mehr festgestellt werden. Es wurde aber erneut gegen ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung gefertigt. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell