POL-DU: Neudorf: Witterungsbedingter Verkehrsunfall - Zwei Personen leicht verletzt

Am Sonntagabend (9. Februar, 22:50 Uhr) fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Mercedes über die Uhlenhorststraße in Richtung Mülheim, als ein Baum auf die Fahrbahn stürzte. Der Baum traf das Auto, in dem sich zu dieser Zeit auch noch die 15 Jahre alte Tochter der Fahrerin befand. Beide Insassen verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch die Feuerwehr konnte der Baum beseitigt und die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Uhlenhorststraße in beide Richtungen gesperrt.

