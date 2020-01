Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Hubschrauber gesucht

Baden-Baden (ots)

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers war am Montagnachmittag auf der Suche nach der Frau, welche nicht in die von ihr bewohnte Klinik in der Gunzenbachstraße zurückgekehrt war. Nachdem die Dame nicht rechtzeitig wieder aufgetaucht war und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, suchten mehrere Polizeistreifen in Baden-Baden und am Durmersheimer Bahnhof nach der Vermissten. Sie konnte unversehrt aufgefunden werden. /ma

