Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Alkolholisiert

Gernsbach (ots)

Ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer war am Montagabend gegen 22 Uhr in der Bleichstraße unterwegs, als er von einer Streife des Polizeireviers Gaggenau kontrolliert wurde. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert am Steuer saß. Das Testergebnis lag bei einem Wert von etwa 0,8 Promille. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Betroffenen ein. Außerdem wird er auch seinen Führerschein abgeben müssen.

