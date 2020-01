Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ausweichmanöver, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Ausweichmanöver am Montagnachmittag und einem hierdurch entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Der Fahrer eines Audi war gegen 17 Uhr auf der L77a in Richtung der K3740 unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge in einer leichten Linkskurve nach dem Tunnel ein Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam. Eine Kollision konnte der Audi-Lenker nur durch ein Ausweichmanöver über den Bordstein verhindern. Während der 30-Jährige unverletzt blieb, musste sein Fahrzeug abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222/761-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. /ma

