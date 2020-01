Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Rotlicht missachtet

Iffezheim (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen. Ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 10:30 Uhr die B 500 von Frankreich kommend in Richtung BAB 5. An der Kreuzung zur L75 missachtete er das für ihn gültige Rotlicht an der dortigen Ampelanlage, als ein 23-Jähriger mit einem Mercedes von Hügelsheim kommend bei `Grün` losfuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes- Lenker leicht verletzt.

