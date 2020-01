Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tod nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Donnerstagvormittag in einem Kreuzungsbereich an der Autobahn-Anschlussstelle Güdderath ist einer der beiden Unfallbeteiligten - ein 78-jähriger Mann aus Erkelenz - in einem Krankenhaus gestorben.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung von L 39 / Marie-Juchacz-Straße / A 61 (Auffahrt in Richtung Venlo). Ein 22-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach war auf der L 39 mit einem schwarzen Daimler-Chrysler C 200 CDI mit MG-Kennzeichen aus Fahrtrichtung Wickrath unterwegs, der 78-Jährige Erkelenzer mit einem grauen Daimler-Benz A 150 mit HS-Kennzeichen in Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der Wagen des Erkelenzers prallte danach noch gegen einen Ampelmast.

Die beiden schwer verletzten Fahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Inzwischen erreichte die Polizei die Nachricht, dass der 78-Jährige gestorben ist.

Unfallzeugen, die noch nicht von Polizeibeamten vor Ort namentlich erfasst worden sind, sollten sich unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

