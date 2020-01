Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handel mit Betäubungsmitteln: Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Nach einer Fahrzeugkontrolle, bei der Polizeibeamte in der Nacht zum Dienstag in Mönchengladbach eine nicht geringe Menge an Betäubungsmittel (Btm) entdeckt hatten, sind zwei der drei Fahrzeuginsassen in Untersuchungshaft gelandet. Ihnen wird Handel mit Btm vorgeworfen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hatten die Beamten den Daimler Chrysler gegen 1.45 Uhr auf der Waldhausener Straße gestoppt. Sie nahmen aus dem Fahrzeuginneren Cannabis-Geruch wahr.

Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs und der Personen - zwei Männer im Alter von 37 und 24 Jahren sowie eine Frau im Alter von 29 Jahren - fanden die Polizisten eine größere Menge Marihuana sowie Tütchen mit Amphetamin und einige Ecstasy-Tabletten. Zudem wurden unter anderem ein vierstelliger Bargeldbetrag und Mobiltelefone sichergestellt.

Ein Drogenvortest erbrachte bei der Frau, die das Auto gesteuert hatte, ein positives Ergebnis mit Bezug auf Amphetamin; geahndet mit einer Anzeige.

Alle drei Beschuldigten, die in der Vergangenheit bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten waren, wurden vorläufig festgenommen. Der Haftrichter erließ am Mittwoch gegen die beiden Männer, gegen die bereits separate Ermittlungsverfahren liefen, und gegen die Frau Untersuchungshaftbefehle wegen des Handels mit nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die beiden Männer gingen in Untersuchungshaft. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell