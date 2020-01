Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Werkzeuge als Beute

Mönchengladbach (ots)

Auf Werkzeuge als Beute hatten es unbekannte Täter sowohl in Mülfort an der Duvenstraße als auch im Stadtteil Flughafen an der Straße Krahnendonk abgesehen.

An der Duvenstraße knackte im Zeitraum zwischen Dienstag, 20.45 Uhr, und Mittwoch, 6.40 Uhr, ein Täter mehrere Bügelschlösser, nachdem er vergeblich versucht hatte, eine Schutzgittertür vor einem Kioskeingang aufzuhebeln. Aus einem Lagerraum ließ er unter anderem Werkzeuge mitgehen.

An der Straße Krahnendonk verschwanden auf einer Baustelle aus einem Container verschiedene Werkzeuge. Der Diebstahl wurde am 15. Januar gegen 13.30 Uhr festgestellt. Abgeschlossen wurde der Container am 26. Dezember gegen 16 Uhr.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte diese der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell