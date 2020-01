Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mülfort: An acht Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtteil Mülfort haben unbekannte Täter in der Nacht zum vergangenen Donnerstag und am Donnerstagabend bei gleich sieben Autos und einem Kastenwagen die Seitenscheiben eingeschlagen. Beute machten die Täter in allen Fällen nicht.

An der Altenbroicher Straße und der Straße Am Römerlager, wo der Kastenwagen abgestellt war, lag die Tatzeit zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Donnerstagmorgen 5.30 bzw. 8.30 Uhr.

Die Autoaufbrüche am Donnerstagabend ereigneten sich alle in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr. Vier der Autos standen auf dem Parkplatz der Gemeinschaftsgrundschule Mülfort-Dohr an der Giesenkirchener Straße, zwei weitere parkten am Berufskolleg Rheydt an der Mülgaustraße.

Laut Aussagen der Besitzer der betroffenen Autos an der Mülgaustraße habe ein Zeuge gegen 19.45 Uhr zwei männliche Personen weglaufen sehen, konnte diese aber nicht näher beschreiben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell