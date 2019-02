Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch in Kaufhaus

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in das Ceka am Hauptkanal rechts in Untenende einzudringen. Sie scheiterten an einer Eisentür der Warenannahme und ließen anschließend von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

