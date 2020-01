Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe haben es auf motorisierte Zweiräder abgesehen

Mönchengladbach (ots)

Auf motorisierte Zweiräder hatten es Diebe in den vergangenen Tagen im Mönchengladbacher Stadtgebiet abgesehen. Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden.

Ein blau-schwarzer Elektro-Roller vom Typ Soflow SO6 - über eine Handy-App ausgeschaltet, aber nicht weiter gesichert - verschwand am Donnerstag zwischen 8.20 und 11.40 Uhr in Rheydt an der Mühlenstraße vor dem Gebäude der Volkshochschule.

Irgendwann im Zeitraum zwischen Sonntag, 12. Januar, 10 Uhr, und Donnerstag, 16. Januar, 12 Uhr, wurde im Westend an der Weststraße ein grüner Motorroller der Marke Yamaha gestohlen.

In Giesenkirchen an der Konstantinstraße ließ ein unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 15.20 und 15.45 Uhr ein weißes Elektrofahrrad der Marke Kalkhoff mitgehen - trotz Sicherung mit einem Bügelschloss.

Hingegen konnte ein aufmerksamer Hausmeister einer Schule in Giesenkirchen am Asternweg am Donnerstag den Diebstahl eines Elektrofahrrades verhindern. Er konnte einen 15-jährigen Tatverdächtigen festhalten.

Hilfreiche Tipps zur Sicherung von Zweirädern bietet die Polizeiliche Kriminalprävention im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/ an. (ds)

