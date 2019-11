Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Reihenhaus an der Straße Am Hof Schultmann - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Einbruch am Mittwoch (13.11., 15.30 bis 18.45 Uhr) an der Straße Am Hof Schultmann sucht die Polizei Zeugen.

Die Diebe kamen ungehindert von der Straße auf das Grundstück und gingen am Haus vorbei in den Garten. Hier hebelten sie die Terrassentür auf. Die Eindringlinge durchsuchten das Reihenhaus nach Wertvollem und verschwanden mit einem geringen Bargeldbetrag und Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell