Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haft nicht angetreten, Festnahme durch die Bundespolizei

Waldshut-Tiengen (ots)

Da ein Mann seine Haft nicht antrat, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Am Samstagmorgen wurde ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger, im Bahnhof Waldshut, durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann von einem Amtsgericht, zum einen wegen Diebstahls und in einem zweiten Verfahren, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, rechtskräftig verurteilt wurde. Zum Strafantritt trat der Verurteilte jedoch nicht an. Der 40-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er seine insgesamt 6-monatige Freiheitsstrafe absitzen muss.

