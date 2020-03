Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Einbrecher durch die Bundespolizei festgenommen

Rheinfelden (Baden) (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann, muss eine viermonatige Haftstrafe absitzen. Am Sonntagabend wurde ein 52-jähriger georgischer Staatsangehöriger, am Übergang Rheinfelden - Autobahn, durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl zu vollziehen war. Wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, wurde der Mann von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt. In einem weiteren Verfahren wegen Einbruchdiebstahls, wurde der Mann von einem Gericht zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Er sollte eine Sicherheitsleistung von 900 Euro leisten. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Da der 52-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 120 tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

