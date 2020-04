Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Vermisste Frau unversehrt aufgefunden

Winnenden (ots)

Seit Dienstag, 20:30 Uhr wurde aus einem Winnender Altenheim eine 79-jährige Bewohnerin vermisst. Aufgrund ihres gesundheitlichen Gesamtzustandes musste davon ausgegangen werden, dass sich die Dame in einer hilflosen Lage befindet, weshalb seit Dienstagabend unter anderem mit einem Hubschrauber und Suchhunden nach der betagten Frau gesucht wurde. Am Mittwoch gegen 9:30 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden: Die Dame wurde unversehrt in einer Kapelle aufgefunden und befindet sich inzwischen wohlbehalten zurück im Seniorenheim.

