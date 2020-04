Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Rüttelplatte - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Diebstahl von Rüttelplatte

Zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen wurde von einer Baustelle in der Wasseralfinger Straße eine ca. 200 kg schwere Rüttelplatte "Wacher DPU 3070 H" entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Hüttlingen: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Als am Mittwochnachmittag ein 50-jähriger Opel-Lenker gegen 17.20 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Bachstraße aus Richtung Wasseralfingen befuhr, kollidierte er im Einfahrtsbereich zu einem Lebensmittelgeschäft mit einem abbiegenden 36-jährigen Toyota-Lenker. Da bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde eingezogen. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

Abtsgmünd-Neubronn: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren von einem Grundstück auf die Kapellenstraße fuhr ein 57-jähriger Chrysler-Lenker am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr gegen einen geparkten Pkw Ford Kuga. Dadurch entstand Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Auf der Julius-Bausch-Straße in Richtung Burgstallkreisel fahrend, verursachte eine 54-jährige Mercedes-Lenkerin am Mittwoch gegen 14.40 Uhr aus Unachtsamkeit einen Auffahrunfall, als sie auf den Pkw eines Opel-Lenkers auffuhr, der verkehrsbedingt an einer Ampel auf Höhe der Oberen Bahnstraße angehalten hatte. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Essingen-Lauterburg: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 51-jähriger Fiat-Lenker gegen 13.45 Uhr rückwärts aus einem Grundstück auf den Volkmarsbergweg ein und beschädigte dabei mit seinem Fahrzeug die Hauswand eines Gebäudes. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aufgrund einer Zeugenaussage jedoch ermittelt werden. An der Hauswand entstand geringer Sachschaden.

Rainau: Gestürzter Radfahrer

Ein 73-jähriger Pedelec-Lenker, der am Mittwoch, gegen 13.20 Uhr die Combonistraße in Richtung B 290 befuhr, bremste im Bereich der Unterführung zu stark ab, stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Ellwangen: Parkplatzunfall mit hohem Sachschaden

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Konrad-Adenauer-Straße beschädigte am Mittwoch, gegen 11.15 Uhr der 52-jährige Lenker eines Lkw mit seiner Sattelzugmaschine mit Tieflader beim Rückwärtsfahren einen geparkten Pkw und schob diesen seitlich gegen einen weiteren geparkten Pkw. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 16.000 Euro beziffert.

