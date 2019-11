Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf regennasser Autobahn

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall auf regennasser Autobahn - Fahrzeugführer hat viel Glück

Bremerhaven. Am 18.11.2019, gegen 19:35 Uhr, kam es auf der A27 in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Berliner verlor auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW. Das Fahrzeug schleuderte quer über die Autobahn und kollidierte zuerst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit der Seitenschutzplanke der Autobahn. Dem Zufall ist es zu verdanken, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer von dem schleudernden Pkw erfasst wurde und der 21-jährige nur leicht wurde. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Autobahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell