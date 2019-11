POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.11.2019 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.11.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Fahrzeuge stießen im Gegenverkehr zusammen.

Salzgitter, Kreisstraße 25, 17.11.2019, 17:50 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 30-jährige Fahrerin eines Daimler die Kreisstraße 25 in Richtung Beinum. Kurz vor dem Ortseingang Beinum geriet sie offensichtlich aus nicht bekannten Gründen in einer dortigen Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem entgegenkommenden VW einer 29-jährigen Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen sowie eine 29-jährige Mitfahrerin im VW verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Derzeit ermittelt die Polizei die Unfallursache. Es entstand ein Schaden von mindestens 27.000 Euro.

