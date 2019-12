Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Samstag, 30.11.2019, 08.00 Uhr bis Sonntag, 01.12.2019, 09.00 Uhr

Goslar (ots)

Streitigkeiten/Bedrohung unter Ex-Lebensgefährten

Der 25-jährige Ex-Lebenspartner versuchte am 30.11.19, gegen 10.00 Uhr gewaltsam und unter verbalen Drohungen und Beleidigungen in die Wohnung seiner 24-jährigen Ex-Lebensgefährtin, in der Mengestraße in Goslar, zu gelangen. Durch die alarmierte Funkstreifenbesatzung konnte der junge Mann nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei Leitverletzte durch herabfallenden Lautsprecher

Am 30.11.19, gegen 20:30 Uhr, kam es zu einem Unfall an einer Musikbühne in der Münzstraße in Goslar. Hier stürzte vermutlich aufgrund der Vibrationen des Basses eine Musikbox von der Bühne und verletzte zwei Gäste leicht an Kopf und Rücken. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

