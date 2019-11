Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 30.11.19

Goslar (ots)

Bedrohung Am Fr., 29.1.19, erhielt ein 67-jähriger Seesener von einem 38-jähriger Seesener über einen Messenger-Dienst Sprachnachrichten mit bedrohlichem und beleidigendem Inhalt. Nach Anzeigenerstattung durch den Geschädigten wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen (sch)

Straßenverkehrsgefährdung Am Fr., 17.10 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle Goslar mitgeteilt, dass es auf der BAB 7, Fahrtrichtung Süd zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines PKW Audi mit Goslarer Zulassung gekommen sei. Im Rahmen der Fahndung konnte mit diesem Fahrzeug ein 19-jähriger Seesener als verantwortlicher Fahrzeugführer festgestellt werden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an (sch)

